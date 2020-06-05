HDP Grup Başkanvekili Beştaş, üç ismin vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHDP Grup Başkanvekili Beştaş, üç ismin vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi:
ABONE OL

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, üç ismin vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, üç ismin vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi: "Anayasa Mahkemesi önünde üç milletvekilinin bireysel başvurusu hala görüşülürken ve tebligatlar devam ederken bu süreç işletildi"

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, üç ismin vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi:
AA

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini, "Tartışmalı bir yargı süreci devam ederken, Anayasa Mahkemesi önünde üç milletvekilinin de bireysel başvurusu hala görüşülürken ve tebligatlar devam ederken bu süreç işletildi." diye değerlendirdi.

Beştaş, HDP milletvekilleriyle Meclis'te yaptığı basın açıklamasında, TBMM'de dün tarihin en karanlık sayfalarından birine imza atıldığını, Güven, Farisoğulları ve Berberoğlu'nun milletvekilliklerinin düşürüldüğünü söyledi.

Beştaş, "Kesinlikle tartışmalı bir yargı süreci devam ederken, Anayasa Mahkemesi önünde üç milletvekilinin de bireysel başvurusu hala görüşülürken ve tebligatlar devam ederken bu süreç işletildi. Üstelik 2 yıldan başlayarak geriye doğru, uzun süredir bekletilen dosyalar okutuldu. Bunlar neden dün okundu? Bu sorumuzun yanıtını dün AKP milletvekilleri verdi; 'Biz Cumhurbaşkanımızın talimatlarına uyarız.' dedi." görüşünü savundu.

Güven ve Farisoğulları'na ceza veren mahkeme heyetinin FETÖ'den yargılandığını ve ceza aldığını ifade eden Beştaş, FETÖ kumpası diye ilan edilen davaların tümünde beraat kararları verilirken KCK ve HDP'ye yönelik davalarda bir adım atılmadığını öne sürdü. Beştaş, "Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları hiçbir yere gitmedikleri halde dün gece gözaltına alındı ve alelacele tutuklandı. Bunu da nasıl bir plan dahilinde işlettiklerini hepimiz yaşayarak öğrendik." dedi.

Basın açıklamasının ardından Beştaş ve HDP milletvekilleri, ellerinde yazılı dövizlerle Meclis bahçesinden yürüyerek Güvenpark'a geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Berberoğlu kararı' tepkisi - Haberler
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan 'Berberoğlu kararı' tepkisi
Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da - Haberler
GÜNDEMBakan Akar ve komutanlar sınırda!
Son dakika haberler... Maske için uyaran görevliyi darbetmişti! Flaş gelişme!
GÜNDEMMaske için uyaran görevliyi darbetmişti! Flaş ...
Son dakika KATİL ANNE! Ölü bulunan bebeğin katili annesi çıktı! - Haberler
GÜNDEMÖlü bulunan bebeğin katili annesi çıktı!
Son dakika haberler... Bir polisin şehit olduğu kavgayla ilgili sıcak gelişme!
GÜNDEMBir polisin şehit olduğu kavgayla ilgili sıcak ...
Son dakika haberler... Kalfa pozitif çıkınca, 600 kuaför testten geçti!
GÜNDEMKalfa pozitif çıkınca, 600 kuaför testten geçti!
Son dakika haberler... Yolcu otobüsündeki pozitif vakada yeni ayrıntı!
GÜNDEMYolcu otobüsündeki pozitif vakada yeni ayrıntı!
Bakan Selçuk’tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı
GÜNDEMBakan Selçuk’tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? 2020 Ay Tutulması'nda neler oluyor? Burçlara etkisi nedir?
GÜNDEMBu gece gökyüzüne bakmayı unutmayın!
Son dakika haberler... 14 yıl önceki aile katliamında flaş gelişme!
GÜNDEM14 yıl önceki aile katliamında flaş gelişme!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X