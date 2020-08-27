HDP Grup Başkanvekili Oluç, gündemi değerlendirdi:

AA

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İntihara kalkıştıktan bir süre sonra hayatını kaybeden İ.E'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa O'nun, sosyal medya baskısıyla tutuklandığını savunan Oluç, Musa O'nun, bir hafta içerisinde serbest bırakılmasını kınadı.

Oluç, "Kimdir Musa O.'yu koruyanlar? Musa O.'nun suç ortakları var mıdır? Kimler arkasında durmuştur?" sorularını yöneltti.

Bu olayda "yargının, cinsel suçun failine sahip çıktığını" ileri süren Oluç, bu konunun, hukuki olarak peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Oluç, "Yargı, Musa O.'yu kaçma ihtimali olmadığı için saldı. Bugün cezaevinde tutulan siyasetçiler Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, HDP'li yöneticiler, avukatlar, yazarlar, akademisyenleri, kaçma şüphesi olduğu için mi cezaevinde tutuyorsunuz?" diye konuştu.

- "Vaka artışından vatandaşı sorumlu tutuyor"

Kovid-19 vaka sayılarının Türkiye'de arttığını ifade eden Oluç, iktidarın bireysel önlemlerle bunun atlatılmasına yönelik gayret gösterdiğini savundu.

Oluç, "Ankara, İstanbul ve Diyarbakır gibi illerdeki tabip odalarının açıkladığı rakamlar, Sağlık Bakanlığının pandemiye ilişkin verilerinin eksik, çarpıtılmış olduğunu açıkça ortaya koyuyor." iddiasında bulundu.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van, Şırnak ve Hakkari'de vaka sayılarının arttığını ve sağlık altyapısının yetersiz olduğunu söyleyen Oluç, Sağlık Bakanlığını bu illerde özel inceleme yapmaya çağırdı.

Pandemi nedeniyle kamuya getirilen esnek çalışma uygulamasının özel sektörde olmamasını eleştiren Oluç, sağlık çalışanlarının durumunun vahim, alınan önlemlerin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının yetersiz olduğunu öne sürdü.

- "Karadeniz halkından özür dilemeyecek misiniz?"

HDP'li Oluç, Giresun'daki sel felaketine ilişkin öfkelerinin, acılarından daha büyük olduğunu vurgulayarak, "Doğu Karadeniz'de aylardır ve yıllardır yaşananlar, ne kader ne de Allah'ın takdiridir, doğanın laneti de değildir. İnsanın yarattığı sonuçları yaşıyoruz." dedi.

İktidarın bölgede bu sel felaketlerine yol açacak kararlar aldığını belirten Oluç, "Sonra bu iktidarın bakanları kepçelere binip dolaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı orala gittiniz, insanları rencide eden konuşmalar yaptınız, bir özür dilemeyecek misiniz? Nurettin Canikli, Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin üst düzey yöneticileri, bir özür dilemeyecek misiniz Karadeniz halkından?" ifadelerini kullandı.

Elindeki fotoğrafı basın mensuplarına gösteren Oluç, "Dere yatağının üzerine inşaatlar yapılmış, yetmemiş yanına HES'ler yapılmış. İmar konusunda kararı kim veriyor? Bu HES'leri kim yapıyor? İktidarın yanında olan sermaye şirketleri yapıyor." şeklinde konuştu.

Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfine ilişkin de Oluç, iktidarın son 10 yılda birçok kez doğal kaynak bulunduğuna ilişkin açıklamalar yaptığını, bunların seçime yönelik söylemler olduğunu öne sürdü.

Oluç, havaların soğumasıyla doğal gaza zam yapılacağını savunarak, "Korkumuz nedir? Bu iktidar, 'gaz çıkarma maliyetine katılım payı' adı altında, kendi yandaş şirketlerini zengin etmek için yakında milletten yeni vergi toplamaya başlayabilir, 'gaz çıkarma vergisi' koyabilir. İktidarın şapkadan tavşan çıkarma usulleri bitmez." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz ve Ege'de savaşa değil, diplomasiye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hakkı Saruhan Oluç, söz konusu bölgedeki kaynakların, bu denizlere kıyısı olan bütün ülkelerce ortak kullanılması gerektiğini kaydetti.