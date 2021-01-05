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HaberlerGündemHDP'li eski başkan Cihan Karaman'a tahliye
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Hakkari'nin HDP'li eski belediye başkanı Cihan Karaman'a adli kontrol şartıyla tahliye

Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan HDP'li eski belediye başkanı Cihan Karaman'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

HDP'li eski başkan Cihan Karaman'a tahliye
AA

Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan HDP'li eski belediye başkanı Cihan Karaman'ın Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Cihan Karaman, duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Karaman, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla Karaman'ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak'a erteledi.

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