HDP'li Gergerlioğlu:

Dışişleri Bakanlığı: Ada'da yeni müzakere süreci için Rum tarafının siyasi eşitliği kabul etmesi gerek

AA

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bahçeli'nin "TTB, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği, derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." açıklamasını, son derece üzücü ve vahim bir açıklama olarak gördüklerini söyledi.

Bahçeli'nin, baskıcı, antidemokratik bir anlayışı dayatmaya çalışan bir açıklama yaptığını savunan Gergerlioğlu, "Tabipler Birliği başka ne yapsın? TTB, yapması gerekeni yaptı. Bir siyasi parti lideri, 'Tabipler Birliği kapatılsın' açıklaması yapıyorsa, orada demokrasiden, hukuktan, haktan, adaletten bahsetmenin bir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, bu açıklamanın, bir siyasi parti liderinin yapmaması gereken bir açıklama olduğunu ileri sürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Anayasa Mahkemesinin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda yer alan "Şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü anayasaya aykırı bulmasına yönelik tepkisine ilişkin Gergerlioğlu, "Toplumun bu tür söylemlere karşı İçişleri Bakanı'na haddini bildirmesi gerekiyor. Çünkü bu ülkede hiçbir bakan, devlet görevlisi, anayasanın üstünde değildir." dedi.

Meclis'te çıkacak hayvan hakları yasası için de bir çalışma içinde olduklarını anlatan Gergerlioğlu, bu kapsamda hayvan hakları savunucularıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiklerini söyledi.

Gergerlioğlu, "Sayın İmamoğlu, karşılıklı bilgi ve fikir alışverişi içinde yürümemiz gerektiğini ifade etti. Ekim veya kasım aylarında da Meclis'te yeni hayvan hakları yasası konusunda da önemli bir gayret sarf edeceğim. Hayvan hakları ihlali yapan belediyelerin ağır bir şekilde cezalandırılmasını sağlayacak bu yasanın çıkmasını sağlayacağız." diye konuştu.