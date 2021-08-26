HDP'li Gergerlioğlu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

HDP'li Gergerlioğlu: "Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede sıkıntılar var"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Denetimli serbestlik, koşullu salıverilme konusunda çok büyük sıkıntılar var. Keyfi gerekçelerle insanlara denetimli serbestlikleri verilmiyor." dedi.

HDP'li Gergerlioğlu:
AA

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevini yerine getirmediğini, birçok hak ihlali başvurusunda gerekli incelemeleri yapmadığını savundu.

"Denetimli serbestlik, koşullu salıverilme konusunda çok büyük sıkıntılar var. Keyfi gerekçelerle insanlara denetimli serbestlikleri verilmiyor." diyen Gergerlioğlu, bu konuyla ilgili kendisine çok sayıda şikayet geldiğini söyledi.

Gergerlioğlu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik bir saldırı düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Hangi kesimden olursa olsun, ifade ve örgütlenme özgürlükleri alanında özgürlüklerini kullanmaya çalışan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bu özgürlüklerini sonuna kadar kullanmaları, en ufak bir saldırıya uğramamaları gerektiğini söylüyoruz. Hiçbir ayrımcılık yapmadan bunu söylüyoruz. İYİ Partili Kavuncu'ya da geçmiş olsun diyoruz. Polisin bu tür saldırılara göz yummamasını, daha dikkatli olmasını, saldırganların bulunması noktasında da görevini yapması gerektiğini söylüyorum."

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını ileri sürerek, bu sorunları sıraladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İki aile arasında feci kavga! Çok sayıda yaralı var - Haberler
GÜNDEM İki aile arasında feci kavga! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Hareket halindeki otobüsten düştü - Haberler
GÜNDEM Feci kaza! Hareket halindeki otobüsten düştü
Bir doktor daha koronaya yenildi! - Haberler
GÜNDEM Bir doktor daha koronaya yenildi!
2021 DGS tercih robotu ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman?
GÜNDEM DGS tercihleri ne zaman? Geri sayım başladı...
Fiyat artışı tartışması! İşte özel okullarla ilgili gündemdeki soruların yanıtları - Haberler
GÜNDEM 370 bin öğrenci okulun kapısını çalamadı!
Son dakika! Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü! Erdoğan: Türkiye şahlanış içinde
GÜNDEM Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü!
EN ZOR KARAR! Son dakika: Öldürdüğü kocasından 1.5 aylık hamile! - VİDEO HABER
GÜNDEM Öldürdüğü kocasından 1.5 aylık hamile! En zor karar!
Son dakika: Afganistan'dan tahliye edilen ilk asker kafilesi Türkiye'de!
GÜNDEM İlk asker kafilesi Türkiye'de!
CİNAYET ANI! Son dakika: Otel sahibi kurşun yağdırdı! - VİDEO HABER
GÜNDEM Cinayet kamerada! Otel sahibi kurşun yağdırdı!
YOK ARTIK! Son dakika: Erkek arkadaşını ezmeye çalıştı - VİDEO HABER
GÜNDEM Erkek arkadaşını ezmeye çalıştı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.