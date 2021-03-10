HDP'li Gülüm esnafın vergi borcunun silinmesini istedi

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Gülüm, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, iktidarın "sadece sermayeyi gözeten politika ürettiğini" öne sürdü.

620 bini aşkın sağlıkçının atanmayı beklediğini belirten Gülüm, ihtiyaç olmasına rağmen yeterli kadro açılmadığını ifade etti. Aynı işi yapan sağlık çalışanlarının eşit ücret alamadıklarını dile getiren Gülüm, bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Gülüm, sağlık çalışanlarının görev tanımlarının dışında çalıştırıldığını iddia etti.

İşverenlerin, işçi çıkarma yasağını delmeye devam ettiğini ve bu işverenlere yaptırım uygulanmadığını savunan Gülüm, esnafın, pandemi sürecinde yeterli desteği göremediğini aktardı. Esnafın vergi borçlarının silinmesini isteyen Gülüm, "Esnafın, emekçilerin taleplerine kulak tıkayan iktidar, sermaye desteklemek için yeni yasal düzenlemeler getiriyor." dedi.