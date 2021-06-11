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HDP Esenyurt İlçe binasına gerçekleştirilen operasyona ilişkin iddianame hazırlandı

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis talebi - Haberler
HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis talebi
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DHA

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'da yer alan habere göre sanıklar, İstanbul 32. Ağır ceza mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

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