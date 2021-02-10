HDP'li Kerestecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde iki yeni fakültenin kurulması kararını eleştirdi

AA

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasına ilişkin protestolarda gençlerin atama değil seçim istediklerini dile getirdiklerini söyledi. Gençlerin anayasal haklarını kullandığını ifade eden Kerestecioğlu, bunun bir suç olmadığını ifade etti.

Üniversitelere bir gecede fakülte açma kararlarının iktidara darbecilerden yadigar kaldığını savunan Kerestecioğlu, "Bu iktidar, Boğaziçi Üniversitesinde bugün hukuk ve iletişim fakültelerini kurma aklını, 1982'de aynı üniversiteye eğitim fakültesi kuran darbecilerden aldı. O dönem darbeciler eğitim fakültesini Truva Atı olarak görmüştü ancak uzun vadede üniversite bileşenleri bu anlayışı bertaraf etmeyi başardı. Bugün açılacağı bildirilen fakültelere atanacak yandaşlarla bir yönetim kurabilir, kendilerince günü kurtarabilirler ancak hem kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyen Boğaziçi bileşenleri hem de bu direnişte ortaklaşan milyonlarca vatandaş bu girişime izin vermeyecek." diye konuştu.

Günlerdir Türkiye'nin dört bir yanında üniversitelilerle liselilerin dayanışma metinleri yazdığını, Boğaziçi'nden çıkan taleplerde ortaklaştıklarını belirttiklerini aktaran Kerestecioğlu, "Bu metinler nedeniyle öğrenciler disiplin soruşturması tehditleri, fişleme anlamına gelecek muamelelerle karşı karşıya bırakılmak isteniyor. Bu direnci ve dayanışmayı kırmaya yönelik tüm çabalara rağmen hepimiz şahidiz ki orada barışçıl olmayan hiçbir davranış, eylem, gösteri yoktu." dedi.