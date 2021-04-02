HDP'li Koçyiğit, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararını tanımadıklarını söyledi

AA

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini anımsatarak, "Bu kararı kadınlar olarak tanımadığımızı ve bu kararın Türkiye'de yaşayan her bir kadının yaşam hakkı ihlali başka olmak üzere bütün temel haklarını ihlal edecek, geriye götürecek bir uygulama olduğunun altını çizmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin kadına yönelik şiddetti daha da arttıracağını savunan Koçyiğit, kararın ciddi sorunlar yaratacağını öne sürdü.

Kovid-19 sürecinde cezaevlerinde yaşanan gelişmelere değinen Koçyiğit, "Şu anda cezaevleri eza evlerine dönmüş durumda. Cezaevindeki bütün mahpusların yaşam hakları dahil olmak üzere sağlık, güvenlik hakları ihlal ediliyor." dedi. Koçyiğit, cezaevlerindeki bütün tutuklu ve hükümlülere yaşına, hastalığına bakılmaksızın Kovid-19 aşısı yapılması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 vakalarındaki artışa ve bu nedenle alınan önlemlere değinen Koçyiğit, "Lokantalar ramazan ayında yeniden paket servise başlayacaklar. AKP, eve ekmek götürmek için işyerini açan, işe giderken bir tas çorba içmek için lokantaya oturanlara 'Siz risklisiniz, bulaş kaynağısınız.' diyor ama teravih namazına gidenlere 'Sizin için böyle bir sorun yok.' diyor. Bunun bir ayrımcılık olduğunu ifade etmemiz gerekiyor." diye konuştu.