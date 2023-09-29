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        Haberler Gündem HDP'li Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlatıldı

        HDP'li Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlatıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma resen başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:55 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:55
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        Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma
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        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; 28'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan bugün 'Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz' temalı programa katılarak, 'Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için mücadele etmekteyiz, mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecektir' ifadelerini kullandı.

        TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA

        HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan
        HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan

        Ömer Öcalan'ın açıklamasının 3713 sayılı 'Terörle Mücadele Kanunu' kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, hakkında resen soruşturma başlatıldı.

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        #Ömer Öcalan
        #haberler
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