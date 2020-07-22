HDP'li Pekgözegü:

AA

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara değindi.

Mevsimlik tarım işçiliğinin yıllardır kanayan bir yara olduğunu belirten Pekgözegü, "Bugüne kadar pek çok çalıştay yapıldı, yasa ve yönetmelik çıkarıldı. Kağıt üzerinde mükemmel bir tablo çizildi. Bunların yaşam koşullarının düzeltilmesine ilişkin yasalar çıktı ama bunlar uygulanmadı. Mevsimlik işçiler gittikleri yerlerde ölmeye devam ediyor." dedi.

Şanlıurfa'da mevsimlik işçi ailelerini ziyaret ettiklerini anlatan Pekgözegü, bu insanların ellerinde büyük araziler olduğunu ancak DEDAŞ'ın çıkardığı yüksek faturalar nedeniyle bu ailelerin topraklarını ekip biçemediklerini tespit ettiklerini öne sürdü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden başka yerlere giden mevsimlik işçilerin ırkçı saldırılara maruz kaldığını iddia eden Pekgözegü, "Mevsimlik tarım işçileri tehdit altında. Bunun son örneğini Yozgat'ta yaşadık. Yozgat'ta orman işçisi olarak çalışan mevsimlik işçiler, hazine arazisi üzerine çadırlarını kuruyor. Çevrede bulunan köy muhtarları bu işçilerden ayak bastı parası istiyor. Çadır kurdukları yerlerin devlet arazisi olduğunu söyleyen işçilerle tartışma çıkıyor ve akabinde polis eşliğinde bölgeden çıkarılıyorlar." diye konuştu.

Konuyu ilgililerle görüştüğünü ve bu bilgilerin teyit edildiğini söyleyen Pekgözegü, "Geçimlerini sağlamak için Yozgat'a gelen işçilerin bölgeden uzaklaştırılması sorunu çözmüyor. Sorun mevsimlik tarım işçilerinin bu tür ayrımcılıkla karşılaşmalarını önlemekle çözülür. Toplumu, bölen, kutuplara ayıran ve nefret söylemi içeren politikalara son verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.