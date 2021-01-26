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HDP'li Pekgözegü, pandemi döneminde işçilerin kod 29 ile işten çıkartıldığını öne sürdü

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Pandemi döneminde 'kod 29' ile işçiler adeta damgalanarak işten atılıyorlar." dedi.

HDP'li Pekgözegü, pandemi döneminde işçilerin kod 29 ile işten çıkartıldığını öne sürdü
AA

Pekgözegü, partisinin Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, işten çıkarmaların yasak olmasına rağmen çok sayıda işten çıkarma ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Pandemi koşullarında büyük bir özveriyle çalışan işçiler üzerinde üç tür ihlalin yaygınlaştığını belirten Pekgözegü, bu ihlallerin işletmelerin iflas ettiği gerekçesiyle işçilerin mağdur edilmesi, sendikasızlaştırma amacıyla işten atmalar ve işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih anlamına gelen "kod 29" ile işten çıkarma olduğunu ifade etti. Pekgözegü, "Pandemi döneminde 'kod 29' ile işçiler adeta damgalanarak işten atılıyorlar. Kod 29 işverenlerin, işçilerin haklarını gasp etmek ve onlar üzerinde baskı kurmak için kullandıkları bir araç haline geldi." diye konuştu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de Yalova’da Bağlarbaşı Mahallesi Lokman Sokak’ta Alevi vatandaşların evlerinin kapısının ve duvarının işaretlenmesine ilişkin olduğunu iddia ettiği fotoğrafları, basın mensuplarına gösterdi.

Şu anda kadar herhangi bir kişinin yakalanmadığını belirten Bülbül, 2010 yılından bu yana Adıyaman'dan başlayarak Gaziantep, İskenderun, Malatya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin dört bir yanında bu kapı işaretlemelerinin devam ettiğini söyledi.

Yetkililerin evleri işaretleyenleri bulmasını ya da istifa etmesini isteyen Bülbül, "Bu şaka, oyun değil. Bu bir rezalettir, skandaldır." dedi. Bülbül, bunun Alevi toplumuna yapılan bir tehdit ve zulüm olduğunu, konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

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