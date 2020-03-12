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AA

HDP'li Sürücü, Selçuk Mızraklı'nın hapis cezasını değerlendirdi:



- "Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza, demokratik siyaset ve yerel yönetim anlayışımıza verilmek istenmiştir. Bu yapılanlar, hukuka, demokrasiye sığdırılamaz"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, "Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza, demokratik siyaset ve yerel yönetim anlayışımıza verilmek istenmiştir. Bu yapılanlar, hukuka, demokrasiye sığdırılamaz." dedi.

Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9 Mart'ta Malatya'da eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in duruşmasına katıldıklarını anlatarak "Mahkeme sırasında yargının nasıl siyasi intikam aracı haline getirildiği, mahkeme heyetinin ise nasıl yönlendirildiğini gördük. Kadını siyasette ve kamusal alanda görmeye tahammül edemeyen AKP iktidarına rağmen tekrarlıyoruz; eş başkanlık kırmızı çizgimizdir, mor çizgimizdir." diye konuştu.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin Sürücü, "Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza, demokratik siyaset ve yerel yönetim anlayışımıza verilmek istenmiştir. Bu yapılanlar, hukuka, demokrasiye sığdırılamaz. Nasıl dünün muktedirleri, bugün adalete ihtiyaç duyuyorsa günü geldiğinde siz de adil yargıyı isteyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa'da pamuk ekim alanlarının daraltılarak pamuk ithalatına başlandığını iddia eden Sürücü, "Ülkede üretilebilen ürünü neden dışarıdan satın alma ihtiyacı duyuyorsunuz? Viranşehir, Harran, Suruç Ovası ve diğer tarım bölgelerinde iktidarın yanlış politikalarının sonucu olarak çiftçiler tarım yapmaktan vazgeçme noktasına gelmiş durumda." dedi.