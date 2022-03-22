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HDP'nin nevruz etkinliğinde gözaltına alınanların 266'sı serbest

Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde; terör örgütü PKK lehine slogan attığı ve polise mukavemet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 333 şüpheliden 266'sı serbest bırakıldı.

HDP'nin nevruz etkinliğinde gözaltına alınanların 266'sı serbest
Nevruz etkinliğinde gözaltına alınanların 266'sı serbest
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DHA

Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda dün HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinde polise taş atan, yasaklanmış örgüt simgelerini taşıyan, yasa dışı slogan atan ve polise mukavemet eden 333 şüpheli, gözaltına alındı.

Çıkan olaylarda 15 polis de hafif yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 260'ı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne, 73'ü de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden 224'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden 42'si ise ailelerine teslim edildi. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki 36, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki 31 kişinin işlemleri sürüyor.

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