HDP PM Toplantısı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

HDP PM Toplantısı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı

HDP Parti Meclisi (PM),kapatma davası karşısında, "hukuki ve siyasi meşru mücadele seçeneklerini uygulamak üzere" partinin Eş Genel Başkanları ile Merkez Yürütme Kuruluna yetki verdi.

HDP PM Toplantısı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı
AA

HDP'den yapılan açıklamaya göre, 28-29 Mart'ta yapılan Parti Meclisi Toplantısı'nda, HDP'ye açılan kapatma davası görüşüldü. Toplantı sonrası, sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, Parti Meclisinin kapatma davası karşısında, partinin kilit rolünü ve iradesini koruyup büyüterek bütün hukuki ve siyasi meşru mücadele seçeneklerini uygulamak üzere Eş Genel Başkanlar ile Merkez Yürütme Kurulunu yetkilendirildiği bildirildi.

Davanın sadece HDP'ye değil HDP şahsında Türkiye'nin tüm demokratik toplumsal ve siyasal muhalefetine ve kazanımlarına karşı olduğu savunulan bildirgede, "HDP yoluna devam edecektir. HDP'yi savunacağız ve yaşatacağız. Bu fikriyatı ve bu fikriyatı yeşerten bütün kaynakların bize verdiği bu değerli emaneti en iyi şekilde koruyacağız. Bizden sonrakilere de en güçlü şekilde teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PKK VAHŞETİ! Son dakika: PKK'dan Ezidilere korkunç işkence! "Türkiye bizi kurtarsın!"
GÜNDEMPKK'dan Ezidilere korkunç işkence! "Türkiye bizi ...
Pandemide kilo artışı
GÜNDEMPandemide kilo artışı
Turşu tesisinde skandal görüntü! - Haberler
GÜNDEMTurşu tesisinde skandal görüntü!
CANLI | Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEMCHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
Son dakika: İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı! - Haberler
GÜNDEMİstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı!
2021 BİM Ramazan kolisi geldi mi? 2021 Bim Ramazan Kolisi fiyatları ve içeriği
GÜNDEM2021 BİM Ramazan kolisi geldi mi?
Son dakika: Kürşat Ayvatoğlu'nun ikinci ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEMKürşat Ayvatoğlu'nun ikinci ifadesi ortaya çıktı
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL/1 sonuçları için tarih verdi!
GÜNDEMYÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA! İstanbul Esenyurt'ya yaşandı: 30 yıllık yolda şaşkına çeviren görüntü! - Haberler
GÜNDEM30 yıllık yolda şoke eden görüntü!
Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD -30 Mart
GÜNDEMSon depremler listesi (Kandilli - AFAD)