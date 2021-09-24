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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre HDP'nin tutum belgesi 27 Eylül Pazartesi günü saat 11:00'de açıklanacak. Yaklaşık 3 buçuk sayfalık metindeki 10-12 madde Eş Genel Başkanlar tarafından sırayla okunacak.

Sadece milletvekili, PM ve MYK üyelerinin katılacağı o programda son dönmedeki meşru muhataplık tartışmasına da yanıtlar verilecek. Tutum belgesinde, HDP'nin en önemli meşru aktörlerden biri olduğu ancak, Kürt Sorunun çözümünde İmralı'nın rolünün de gözardı edilemeyeceği mesajı verilmesi bekleniyor.

Tutum belgesinde seçimler ve ittifaklara dair maddeler de olacak. Millet İttifakı'na yönelik net ve şeffaf olunmasına yönelik mesajlar da olması bekleniyor.