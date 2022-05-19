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Haberler Gündem HDP'ye 5 bin TL ceza
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HDP'nin, evlat nöbetine tepki amaçlı çaldığı yüksek sesli müziğe 5 bin TL ceza

Van'da HDP İl Başkanlığı’na, 2 hafta önceki evlat nöbetinde ailelerin sloganlarını bastırmak için açılan müzik sesinin yüksek olduğu gerekçesiyle, belediye meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 5 bin TL para cezası kesildi. Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi sürerken, bu hafta da çalınan müzikle ilgili ölçüm yapıldı.

HDP'ye 5 bin TL ceza
HDP'ye 5 bin TL ceza
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DHA

Kentte çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 36'ıncı haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. HDP il binasından ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik çalındı. Aileler müziğe tepki gösterdi. Eyleme katılan Nazlı Sancar, polis barikatını aşıp binaya girmek istedi, ancak polis izin vermedi.

HDP il binası önüne gelen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, çalınan müzikle ilgili ölçüm yaptı. Ölçümlerde müzik sesinin yüksek olduğu belirlendi.

Ekipler, iki hafta önce yapılan ölçümlerde müzik sesinin yüksek olduğu belirlendiği gerekçesiyle, 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin aldığı karar kapsamında HDP İl Başkanlığı’na 5 bin TL para cezası kesti. Zabıta ekipleri, bu hafta da HDP il binası önünde ses ölçümü yaptı.

'KIZIM SAVCI OLACAKTI, HAYALLERİNİ ÇALDILAR'

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, "Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Ben haklı iken, haksız çıkartıyorlar. Hakarete uğruyorum, her gün tehdit ediliyorum. Ama ben Nazlı Sancar olarak geri çekilmiyorum. 'Ya zafer ya ölüm' diyorum. Ben bu haklı mücadelemden vazgeçmiyorum. Ben kızım Şeyma'ya gelinlik giydirip kınasını yakacaktım. Kızımın hayallerini yaktılar, elinden kalem alıp, silah verdiler. Kızım savcı olacaktı. Allah kabul etmesin. Ya Şeyma’m ya da ben bu kapıda öleceğim. Kanımın son damlasına kadar eylemime devam edeceğim. Şeyma kızım gel devlet güçlerine teslim ol. Gel bu bayrağın altında yaşa. Onları dinleme, gel kaldığın yerden hayatını devam et. Kendi çocuklarını niye göndermiyorlar" dedi.

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