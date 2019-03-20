Millilere destek

Türkiye’de basketbolun gelişimine katkı sağlayacak projeleri ile adından sıkça söz ettiren Dünyanın 1 numaralı şampuanı* Head&Shoulders, Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) bugün gerçekleştirdiği FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası kura çekimi ile rakipleri belli olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımıza desteğini özel olarak hazırladığı video ile gösterdi.

Basketbolla özdeşleşen Head&Shoulders, ‘Kazanmak Kafada Başlar’ mottosu ile her zaman özgüvenin önemini, kendine inanarak yola çıkmanın olumlu etkisini çocuklara ve gençlere anlatarak onları basketbola yönlendirmek için projelerine ve çalışmalarına devam ediyor. Projelerin yanı sıra basketbol sponsorlukları ile bu desteğini bir adım öteye taşıyan Head&Shoulders, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası yolunda da yalnız bırakmıyor.

Başarılı performansı ile efsane olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız, kurada 5 kez Dünya şampiyonu olmuş ve dünyanın en iyi basketbol takımı olarak lanse edilen ABD, kadrosunda Fenerbahçe Beko’da forma giyen ve Türk basketbol severlerin yakından tanıdığı Jan Vesely ve NBA oyuncusu Satoransky’i barındıran Çekya ve 2020 yılında Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Japonya ile eşleşerek Dünya Kupası yolunda ilk adımını atmış oldu.