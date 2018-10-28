Hearts - Celtic maçı öncesi rakamlar

İskoçya Lig Kupası Yarı Final maçında Hearts ile Celtic, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Ev sahibi Hearts, son 2 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Celtic, son 2 maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 463 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hearts kazanırsa 4.25, beraberlik çıkarsa 3.40, Celtic sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Hearts son haftadaki Celtic müsabasında 1-0 kazandı.

Celtic ise Hearts karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında alan Hearts, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Celtic, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Celtic 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ