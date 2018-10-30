Hearts - Hibernian karşılaşma önü

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Hearts, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Hibernian takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:45. Hearts 25 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Hibernian 17 puanda ve 6. sırada. Hearts son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Hibernian son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 553 kodlu maçı oynayanlar; Hearts galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Hibernian galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Hearts önceki hafta Kilmarnock mücadelesinde 1-0 yenildi.

Hibernian, Glasgow Rangers karşılaşmaında 5-5 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, alan Hearts, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Hibernian, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hibernian 8 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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