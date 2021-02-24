AA

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz etkileri azaltmak için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki işletmelere kira indirimi ile iptali yapılacağını duyurdu.

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, dün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmet veren havayolu, yer hizmet kuruluşları ve diğer ticari kuruluşlara tahsisli mahallere ait kira sözleşmelerinde 1 Nisan 2020 ile 31 Aralık 2022 arasındaki dönemin "salgın dönemi" olarak kabul edilmesinin karara bağlandığı belirtildi.

Salgın dönemi boyunca sektörde ciddi kayıplar yaşandığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar doğrultusunda; 1 Nisan 2020-31 Aralık 2020 dönemi için düzenlenmiş veya ötelenmiş olan toplamda 9 aylık kira bedellerinin alınmamasına ve devamında ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren havayolu, yer hizmet kuruluşları ve diğer kiracıların 2021 ve 2022 yıllarına ait kira bedellerinin de 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanmasına karar verilmiştir."