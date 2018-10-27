Hebei Zhongji - Dalian Aerbin maçı rakamları

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Hebei Zhongji, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Dalian Aerbin takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. 33 puanlı Hebei Zhongji 7. sırada bulunuyor, Dalian Aerbin 32 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Hebei Zhongji, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dalian Aerbin, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 264 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hebei Zhongji kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Dalian Aerbin sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Hebei Zhongji son haftadaki Hubei Zhongbo müsabasında 2-3 yenildi.

Dalian Aerbin, Shenzhen Ruby karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Hebei Zhongji, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Hebei Zhongji, kendi sahasında 16 gol attı, 14 gol yedi.

Dalian Aerbin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Dalian Aerbin, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.

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