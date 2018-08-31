Hebei Zhongji - Shanghai East Asia maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Hebei Zhongji, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Shanghai East Asia takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. Hebei Zhongji 25 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Shanghai East Asia 42 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Hebei Zhongji, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shanghai East Asia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 334 kodlu maçı oynayanlar; Hebei Zhongji galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.60, Shanghai East Asia galibiyet oranı 1.55. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Hebei Zhongji son hafta oynanan Shandong Luneng maçında 5-4 yenildi.

Shanghai East Asia ise Jiangsu Shuntian karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Hebei Zhongji, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 10 gol yedi.

Shanghai East Asia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Shanghai East Asia, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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