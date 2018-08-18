Hebei Zhongji - Shanghai Shenhua maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Hebei Zhongji ile Shanghai Shenhua, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Hebei Zhongji 21 puanla 11. sırada, Shanghai Shenhua 26 puanla 6. sırada bulunuyor. Hebei Zhongji son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shanghai Shenhua, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 510 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hebei Zhongji kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Shanghai Shenhua sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Hebei Zhongji önceki hafta Shandong Luneng mücadelesinde 5-4 yenildi.

Shanghai Shenhua ise Liaoning Hongyun maçında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Hebei Zhongji, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Shanghai Shenhua, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shanghai Shenhua 11 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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