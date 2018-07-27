Hebei Zhongji - Shenzhen Phoenix maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Hebei Zhongji, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Shenzhen Phoenix takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. 17 puanlı Hebei Zhongji 10. sırada bulunuyor, Shenzhen Phoenix 18 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Hebei Zhongji, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shenzhen Phoenix, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 285. İddaa'da Hebei Zhongji kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Shenzhen Phoenix kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Hebei Zhongji önceki hafta Shandong Luneng mücadelesinde 5-4 yenildi.

Shenzhen Phoenix ise Chongqing Lifan karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Hebei Zhongji, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Hebei Zhongji, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Shenzhen Phoenix ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shenzhen Phoenix, 12 gol atarken 11 gol yedi.

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