Hebei Zhongji - Tianjin Teda karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Hebei Zhongji ile Tianjin Teda, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:35. Hebei Zhongji 18 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Tianjin Teda 18 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Hebei Zhongji, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tianjin Teda, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 470 kodlu maçı oynayanlar; Hebei Zhongji galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Tianjin Teda galibiyet oranı 4.30. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Hebei Zhongji önceki hafta Shandong Luneng mücadelesinde 5-4 yenildi.

Tianjin Teda, Henan Jianye karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hebei Zhongji, 7 gol attı ve 7 gol yedi.

Tianjin Teda ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tianjin Teda, 7 gol atarken 9 gol yedi.

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