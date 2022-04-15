Hedef 3 bin anaokulu, 40 bin ana sınıf 0:00 / 0:00

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Toplantıya Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Mesleki Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, İl Müdürü Levent Yazıcı ve ilçe müdürleri katıldı.

İSTANBUL'A 931 YENİ ANA SINIFI

Toplantının en önemli gündem maddesi erken çocukluk eğitiminin desteklenmesi ve erken çocukluk eğitimine erişimi artırmak için planlanan çalışmalar oldu. Proje kapsamında erken çocukluk eğitimine erişimi artırmak amacıyla 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfının hizmete girmesi planlanıyor. Bu kapsamda 93 yeni anaokulu hizmete alındı. 216 yeni anaokulunun ihalesi tamamlandı. 2 bin 148 yeni anaokulu ise yatırım programına alındı. Bu kapsamda İstanbul'da 931 ana sınıfı açılması hedefleniyor.

Toplantıda söz alan Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra bu okullarda yürütülen Bakanlık, il ve ilçe projelerinin yoğunlaştırılmasını, sosyal faaliyetlerin artırılmasına, velilere ve öğrencilere yönelik kurs ve eğitimler yapılmasının önemine dikkat çekti. Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ise ortaöğretim kurumlarında Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde erken çocukluk dönemi okul sayısının arttırılması gerektiğini ve bu anlamda ilçe müdürlerinin liseleri birebir ziyaret ederek okul öncesi sınıflarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Özel eğitim alanında da erken çocukluk eğitim çalışmalarının arttırılmasına vurgu yapan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu; özel eğitim anaokullarının açılmasını, bunun mümkün olmadığı yerlerde özel eğitim ana sınıflarının açılarak Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesine dahil olmasıyla birlikte bunun projeye çok ciddi faydalar sağlayacağını söyledi. Mesleki Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ise döner sermaye kapsamında üretim yapan okulların ihtiyaç merkezli öğretimi öncelemeleri gerektiğini, meslek liselerindeki kullanılabilir boş alanların erken çocukluk dönemi eğitim yerlerine tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kapsamında klasik halk eğitim kurslarının dışına çıkılarak hiç kurs açılmayan modüllerden de kurslar açılabileceğine dikkat çekti.