"Hedef sokaktaki köpek popülasyonunu 600-700 bine düşürmek"
Sokaklarda başıboş gezen ve zaman zaman insan hayatını tehdit eden boyutlara ulaşan sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi, bütün ülkede olduğu gibi siyasette de tartışmalara yol açtı. Öğrendiğim kadarıyla sayıları 3.5-4 milyona ulaşan sokak hayvanlarının ilk etapta sayısının 600-700 bine düşürülmesi planlanıyor. Ardından kısırlaştırma ve sokağa salmayı önleyecek diğer tedbirlerle başıboş hayvan sayısının artmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Kanun teklifi ile hedeflenen bu. Habertürk'ten Bülent Aydemir kaleme aldı..
Özellikle 30 gün içinde sahiplendirilemeyen hayvanların uyutulmasına ilişkin maddeye haklı itirazlar geldi. Kanun teklifi, hayvanın 30 gün barındırılması, sahiplendirilmesinde yeteri kadar çabanın harcanıp harcanmayacağı gibi muğlak maddeler içeriyor.
Ayrıca 50 bin TL’ye kadar para cezası öngören sokağa bırakılan hayvanın kime ait olduğunun tespiti konusunda da güçlükler bulunuyor. Bunu ispat etmek güç ancak yetkililer, caydırıcılık için bu maddeyi teklife koyduklarını belirtiyor. Sokakta vahşileşmiş hayvanın sahiplendirilmesi konusunda da güçlükler bulunuyor.
Belediyelerin barınaklarındaki hayvanların fotoğraflarını ilana çıkarak sahiplendirme yoluna gidecekleri ifade ediliyor. Her koşulda bu düzenlemeyle amaçlanan sokaktaki 3.5-4 milyona ulaşan hayvan popülasyonunu düşürmek ve sokağa yeni hayvan bırakılmasının önüne geçmek.
Bunun için çok boyutlu bir mücadele yürütülmesi gerekiyor. 2021 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile kedi ve köpeklere çip takarak dijital kimlik sistemi getirilmesi, evcil hayvanlarını terk edenlere yaptırımlar öngörülüyordu. Bu düzenleme çözüm için yeterli olmadı. Demek ki farklı tedbirler ve çetin bir mücadele gerekiyor.
Uyutma seçeneği de birçok kesim tarafından insani ve vicdani bulunmuyor. Konuştuğum yetkililer, toplumda sokakta başıboş gezen hayvanlara karşı çözüm bulunması konusunda toplumda genel bir kanaat olduğunu ve “uyutma” dışında daha radikal ve kalıcı bir çözüm bulunmadığını söylüyor.
Öğrendiğim kadarıyla sayıları 3.5-4 milyona ulaşan sokak hayvanlarının ilk etapta sayısının 600-700 bine düşürülmesi planlanıyor. Ardından kısırlaştırma ve sokağa salmayı önleyecek diğer tedbirlerle başıboş hayvan sayısının artmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Kanun teklifi ile hedeflenen bu… O nedenle uyutma seçeneğinden geri adım atılması beklenmiyor.
Sokakta yaşayan hayvan popülasyonuna ilişkin de sağlıklı bir veri bulunmuyor. Rakamlar üretilen-ithal edilen ve satılan mama oranı, hayvan dernekleri ve yerel yönetimlerden alınan verilerle oluşan kanaate göre açıklanıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; sahipsiz köpeklere ilişkin sorunun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yattığını söyledi. Yumaklı şu ifadeleri kullandı: “Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir. Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70’inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir.”
Bakan Yumaklı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkemizin kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlandığını belirterek, “Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır” dedi.
Fotoğraflar: İHA