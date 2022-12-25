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İşte dünyanın en talihsiz insanlarından paylaşımlar

Talihsiz bir günden kastınız trafikte saatler geçirmek zorunda kalmaksa ya da en sevdiğiniz kıyafetinizin üzerine bir şeyler dökülmesiyse bir de bu fotoğraflara bakmalısınız! İşte sosyal medyanın şanssızları...

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  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Hedefe varmadan hemen önce meydana gelen talihsiz durum. 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Neyse ki önlük takmış!

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    İlk iş gününde gizli çukura girmişler... 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Sosyal medya kullanıcısının apartmanının önünde karşılaştığı manzara. 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Bazı öğretmenler okulda kötü bir gün geçiriyor olmalı... 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Yalıtım köpüğü, saçınıza ve giysilerinize bulaşmadığı sürece faydalıdır. 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Davetsiz misafir! 
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    İnternet kullanıcısının "Bugün yalnız çalıştığım için çok mutluyum" diyerek paylaştığı kare. 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Tam da mesai bitimi yaşanan talihiz anlar. 
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    "Basamakta boyanın olduğunu unutup merdiveni kaldırdım" diyen internet kullanıcısının her yerine boya dökülmüş.

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Yatmaya hazırlanırken odasını bu şekilde bulan internet kullanıcısı, manzarayı paylaşmayı ihmal etmiyor. 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Arılarla kaplanan bu aracın sahibi, zor anlar geçirmiş olmalı...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    İnternet kullanıcısının kaldığı otel odasına giden tek yol, sevimli ancak kızgın deniz aslanları tarafından ele geçirilmiş.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    İnternet kullanıcısının arkadaşının dairesine gece 2'de rastgele ateş açılmış.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Bir öğretmen, öğrencilerine  hediye etmek için satın aldığı şeker ve oyuncakları arabasında bırakmış. Hırsızlar 10 dolarlık şeker ve oyuncakları çalmış. Ayrıca araç sahibine 400 dolarlık cam masrafı çıkarmış.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    İnternet kullanıcısının yatmaya hazırlanırken duvarda fark ettiği minik örümcekler...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Oğlunun doğum günü için Playstation 5 alan internet kullanıcısı, cihazın taş ile değiştirildiğini fark ederse...

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Lise öğretmeni dairesinin penceresine yumurta fırlatıldığını fark edip sosyal medyada paylaşmış. 

     

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    3 gündür gözlüklerini arayan sosyal medya kullanıcısının karşılaştığı manzara...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Havalimanında biri bavullarını uzun süre beklemek zorunda kalmış olmalı...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Günlük işlerini tamamlamak için birkaç saatliğine dışarı çıkan sosyal medya kullanıcısı eve dönünce bu görüntüyle karşılaşıyor.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Bu kareye bakınca akıllara bulut kümesi geliyor ancak bu manzara, çamaşır makinesine çok fazla sabunun eklenmesiyle oluşmuş.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Sosyal medya kullanıcısının "Araştırmadan cildime zerdeçal maskesi sürdüm. Yüzümü yıkadığımda ise Simpson karakteri gibi görünüyordum" notuyla paylaştığı fotoğraf...

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Yol yapım ekibi, ördek göletinin yakınlarında bulunan bir eve beton döktükten sonra öğle yemeğine çıktı... Geri döndüklerinde bu manzarayla karşılaştılar.

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Bu internet kullanıcısı yeni gitarı eline ulaşmadan hemen önce iki parmağını kaybetmiş.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Yağmurda eve girerek her yeri çamur yapan sevimli köpeğe masum bakışları nedeniyle kızmak imkansız...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    "Eşimin fikrini almak için iki ayakkabımı da denedim. Fakat sonra ayakkabımı değiştirmeyi unutup işe bu halde gittim."

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    "Tamir için eve gelen adam, dolabı delerken gitarımı da mahvetti..."

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Satın alınan boya tam olarak kapatılmayınca her yere sıçramış.

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Traktörü yana yatırmayı başaran bu kişi kötü bir gün geçirdiğini kanıtlıyor.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Bu sosyal medya kullanıcısı internetten akıllı telefon siparişi vermiş ama onun yerine koca bir taş gelmiş.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

     Bu karede lüks aracın başına gelmeyen kalmamış...

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Fırıncılar ekmek malzemelerini tam ayarlayamadığı için çöpe atmış ancak maya sayesinde hamur çöp kutusunda giderek büyümüş ve etrafa saçılmış.

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Sosyal medya kullanıcısının paylaştığı mezuniyet fotoğrafı. 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Siz siz olun desenli taytla güneşlenmeyin. Yoksa güneş yanığınız tuhaf bir hal alabilir. 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Kırılan buz tabakasının altında kalan araba... Neyse ki içinde kimse yokmuş. 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Yürüyüş için iki saatliğine yerlerinden ayrılmışlar ve gördükleri manzara bu olmuş. 
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    300 dolarlık kulaklığını köpeği parçalayınca bir sosyal medya kullanıcısı da bu kareyi paylaşmış.

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Saç boyası alerjisi internet kullanıcısının yüzünün şişmesine sebep olmuş. 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Yumurtalar kamyona düzgün bir şekilde bağlanmamış. 10 binden fazla yumurta kırılmış. 

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Burada da bir internet kullanıcısı Sevgililer Günü yemeğinde evin neden ısınmadığını öğrenmek için aşağı kata inmiş. Isıtma sisteminin çalışmamasının nedeninin patlayan borular olduğu ortaya çıkmış.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Flaşlar patlayınca gözüken aslanlar böyle kayıt altına alınmış.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Dünyanın en zor işlerinden biri olan deniz taşımacılığında binlerce ton yükün denize dökülme anları...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Telefonu açık bulup görmek istemediği şeylerle karşılaşan sevgilinin intikamı...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Ağaçtan bu kadının kafasına saplanan kirpinin dikenleri...

     
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Bebeği telefonla oynarken yanlışlıkla 94 dolarlık pizza siparişi vermiş!
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Arabanın üzerinde unutulan tablet! 
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Yürürken kirpik kıvırıcısı kullanan kullanıcının tüm kirpikleri alette kalmış!
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Uçakta arka koltuktan birinin uzattığı ayak... Cam kenarında oturduğu için sevinen yolcu bu duruma çok sinirlenip sosyal medyadan paylaşmış.
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Para sayma makinesine saçı sıkışan kadının çaresizliği...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

     Başka bir sosyal medya kullanıcısının bu fotoğrafla birlikte paylaştığı yazı: 

    "Arkadaşlarımla buzu kırıp balık tutmaya karar verdik ve bu anın fotoğrafını çekmek istedik. İşte sonuç..."
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    Boruların kırılması sonucu heba olan 30 bin ton un...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    4 saat sonra farklı ayakkabı giydiğini fark eden bir sosyal medya kullanıcısının çektiği kare...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

    İşte başınıza gelmesini istemeyeceğiniz en tahlihsiz anlar...
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları
  • Hedefe varmadan hemen önce yaşandı... İşte sosyal medyanın şanssızları

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