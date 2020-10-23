Hediye ettiği bisikleti geri isteyen kişi öldürüldü - İSTANBUL

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesinde ikamet eden Beytullah Çelebi (47),komşusu Sevim-Yahya E. çiftinin çocuğuna bisiklet hediye etti.Bir süre sonra eski kaynanası Meryem D. ile komşularının evine giden Çelebi, bisikleti geri istedi. Bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevim E. (27) bıçakla, Çelebi'yi kalbinden, Meryem D.'yi ise göğsünden yaraladı.İlk müdahalenin ardından yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Beytullah Çelebi yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Meryem D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Esenyurt Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçarak Selahattin Eyyübi Mahallesinde akrabalarının evinde saklanan çifti gözaltına aldı.Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR