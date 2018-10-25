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Hediyenizin beğenilmediğini nasıl anlarsınız?

25.10.2018 - 13:43 | Güncelleme:

Verdiğiniz hediyenin beğenilip beğenilmediğini anlamak, karşınızdakinin vücut dilini okumaktan geçiyor!

  • 1 Hediyenizin beğenilip beğenilmediğini nasıl anlarsınız?
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    Vücut diline dikkat ederek yakınlarınızın mutlu olup olmadıklarını anlamak çok kolay.

    İşte o ipuçları:

  • 2 Hediyenizin beğenilip beğenilmediğini nasıl anlarsınız?
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    Ayakları yere vurmak

    Gergin enerjiyi dağıtmak için ayaklarını yere vurmak ve bacakları sallamak, pek çok kişinin verdiği doğal bir tepkidir.

     

  • 3 Hediyenizin beğenilip beğenilmediğini nasıl anlarsınız?
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    Kaşları kaldırmak

    Durumdan memnun olan kişiler, aydınlanmış bir yüz ifadesine bürünür ve kaşlarını kaldırır.

  • 4 Hediyenizin beğenilip beğenilmediğini nasıl anlarsınız?
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    Öne doğru eğilmek

    Kişi hediyeden hoşlandığı için öne doğru eğilerek hediyeye daha yakından bakmak ister.

  • 5 Hediyenizin beğenilip beğenilmediğini nasıl anlarsınız?
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    Elleri birleştirmek

    Elleri birleştirmek genelde açık sözlülükle bağdaştırıldığından karşınızdakinin gerçekten mutlu olduğuna emin olabilirsiniz.

  • 6 Hediyenizin beğenilip beğenilmediğini nasıl anlarsınız?
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    Yüze dokunmak

    Hediyeyi beğenmeyen lakin beğenmiş gibi yapan kişiler, bu ifadeyi gizlemek için yüzlerine dokunuyor.

  • 7 Hediyenizin beğenilip beğenilmediğini nasıl anlarsınız?
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    Alnı kırıştırmak

    Kırışıklıklar da yine asıl ifadeyi gizlemek için kullanılıyor, yani bu da olumsuz bir mimik.

  • 8 Hediyenizin beğenilip beğenilmediğini nasıl anlarsınız?
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    Kendinden emin gülüş

     

    Bu gülüş daha çok 'bunun hesabını vereceksin' anlamına gelen, biraz da intikam duygusu içeren bir gülüştür, dikkat!

     

  • 9 Hediyenizin beğenilip beğenilmediğini nasıl anlarsınız?
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    Geriye doğru yaslanmak

    İnsanlar hoşlanmadıkları şeylerden uzaklaşma eğiliminde olduğundan, hediye verdiğiniz kişi geriye doğru yaslanıyorsa üzgünüz...

  • 10 Hediyenizin beğenilip beğenilmediğini nasıl anlarsınız?
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    Başı yana doğru sallamak

    Yalan söylendiğinde vücut negatif ifadeyi böyle verir. Tabii aldığı hediyeye bakmak dahi istemeyenler başını ister istemez yana doğru çevirecektir.

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