Heerenveen - Emmen maçı istatistikleri

Hollanda Eredivisie maçında Heerenveen ile Emmen, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:15. Heerenveen 13 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Emmen 9 puanda ve 16. sırada. Heerenveen son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Emmen son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 480. İddaa'da Heerenveen kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Emmen kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Heerenveen son haftadaki müsabasında .

Emmen, Jong Heracles karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Heerenveen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Heerenveen, kendi sahasında 8 gol attı, 16 gol yedi.

Emmen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Emmen, 5 gol atarken 15 gol yedi.

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