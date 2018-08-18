Heerenveen - Vitesse düellosu

Heerenveen ve Vitesse, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:45. Maç öncesi Heerenveen 3 puanla 5. sırada, Vitesse 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Heerenveen, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Vitesse son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 557. İddaa'da Heerenveen kazanır 1.90, berabere biter 3.20, Vitesse kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.
Heerenveen önceki hafta Feyenoord mücadelesinde 2-3 yenildi.
Vitesse ise Willem II karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.
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