Heidenheim 1846 - Arminia Bielefeld maçı ne zaman?

Almanya 2. Bundesliga maçında Heidenheim 1846 ile Arminia Bielefeld, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Heidenheim 1846, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Arminia Bielefeld, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 491 kodlu maçı oynayanlar; Heidenheim 1846 galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Arminia Bielefeld galibiyet oranı 2.40. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Heidenheim 1846 son haftadaki Fürth müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Arminia Bielefeld ise Sandhausen maçında 0-0 berabere kaldı.

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