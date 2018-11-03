Heidenheim 1846 - Erzgebirge Aue maçı öncesi rakamlar

Heidenheim 1846 ve Erzgebirge Aue, 04 Kasım 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. 16 puanlı Heidenheim 1846 9. sırada bulunuyor, Erzgebirge Aue 14 puana sahip ve 13. sırada. Heidenheim 1846, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Erzgebirge Aue, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 491 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Heidenheim 1846 kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Erzgebirge Aue sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Heidenheim 1846 son hafta oynanan Union Berlin maçında 4-3 kazandı.

Erzgebirge Aue, Duisburg karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Heidenheim 1846, 9 gol attı ve 4 gol yedi.

Erzgebirge Aue, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Erzgebirge Aue 6 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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