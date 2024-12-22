Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Heidi Klum ailesiyle kayakta - magazin haberleri

        Heidi Klum ailesiyle kayakta

        Ünlü model Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ve eski eşi Seal'dan olan dört çocuğuyla birlikte ailece kayak keyfi yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Heidi Klum, Colorado'nun Aspen'deki kayak merkezinde eşi Tom Kaulitz, eşinin kardeşi ve eski eşi Seal'dan olan dört çocuğuyla birlikte ailece kayak tatili yaptı.

        2

        51 yaşındaki emekli süper model, bebek pembesi rengindeki kayak giysisiyle kayak yaparken görüntülendi.

        3

        Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ile birlikte her fırsatta aşk pozu verdi.

        4

        19 yaşındaki Henry, 18 yaşındaki Johan ve 15 yaşındaki Lou ile birlikte Heidi Klum'un 20 yaşındaki en büyük kızı Leni Klum'un erkek arkadaşı Aris Rachevsky de tatilde aileyle birlikteydi.

        5

        Kayak konusunda acemi olan Heidi Klum'un kayma çalışmaları boyunca eşi Tom Kaulitz yanında bulundu ve ona eğitim verdi.

        6

        Heidi Klum, 19 yaşındaki oğlu Henry ile birlikte kayak malzemelerini taşırken objektiflere yansıdı.

        7

        Heidi Klum, yakın zamanda Almanya'nın en iyi modelinin seçileceği TV yarışmasında jüri üyeliği yapmaya hazırlanıyor.

        #Heidi Klum
        #kayak
        #heidi klumun ailesi
        #heidi klumun çocukları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"