Almanya Dışişleri Bakanı Maas’tan “geçici hükûmet” yorumu 0:00 / 0:00

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Afganistan'da Taliban tarafından kurulan “geçici hükûmet” hakkında endişelerini dile getirdi.

Salı günü açıklanan kabine listesi, örgütün öncü isimleri ve yirmi yıllık savaşın izlerini içeriyordu.

Dünya güçleri, Taliban'a “barış ve kalkınma istiyorsa” insan haklarını destekleyen ve daha uzlaştırıcı bir yaklaşımı destekleyen kapsayıcı bir hükûmete sahip olması gerektiğini söyledi.

Maas, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmeden önce yaptığı açıklamada, “Diğer grupların katılımı olmadan geçiş hükûmetinin ilan edilmesi, Kabil'de göstericilere ve gazetecilere karşı dünkü şiddet olayları, iyimserlik için sebep veren işaretler değil." ifadelerini kullandı.

Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, daha fazla insanın ülkeyi terk edebilmesini sağlamak için Taliban ile görüşmeye devam etmeye istekli olduğunu söyledi.

AFGANİSTAN’DAKİ ÜÇ KATLI KRİZ

Maas, Afganistan'ın üç katlı bir krizle karşı karşıya olduğunu ekledi. Kuraklık nedeniyle ülkenin birçok yerinde gıda sıkıntısı yaşanırken uluslararası yardım ödemeleri durdurulduğuna dikkat çekti.

Maas, “Eğer yeni bir hükûmet devlet işlerini yürütemezse siyasi çöküşten sonra ekonomik bir çöküş tehdidi var - daha da şiddetli insani sonuçlarla-" ifadelerinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Almanya’da Ramstein bölgesinde bulunan ABD askerî üssünde görüşmeden önce Maas, "Taliban'la nasıl başa çıkılacağını" ve ülkeden daha fazla insanın nasıl tahliye edileceğini tartışacaklarını söyleyerek yakın koordinasyon ihtiyacını vurguladı.