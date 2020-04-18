Hekimler astım ve alerjik rinit hastalarını Kovid-19'a karşı uyardı

AA

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü doktorlarından Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, "Astımlı, alerjik rinitli hastalar pandemi döneminde de tedavilerine devam etmeliler. Hava yollarının açılmasının enfeksiyonun akciğerlere inmesini artırdığı söylenemez ama tedavideki aksaklıkların vücudu hastalıklara yatkın hale getireceğini söyleyebiliriz." dedi.

Evcimik AA muhabirine, alerji ve astım hastalarının koronavirüs salgını döneminde dikkat etmesi gerekenleri sıraladı.

Alerjik rinit ve astım tedavisinde kullanılan kortizonun ağızdan veya damar yoluyla uzun süre kullanımının bağışıklık sistemini baskıladığını anımsatan Evcimik, dolayısıyla bu hastaların sadece Kovid-19'dan değil tüm enfeksiyonlardan korunmaları gerektiğini söyledi.

Uygun şekilde ve dozda lokal etkili burun spreyi veya inhaler denilen ağızdan sıkılan spreylerin kullanımında herhangi bir problem bulunmadığını anlatan Evcimik, şu bilgileri verdi:

"Astım atağını önleyen ilaçlar Kovid-19 yakalanma riskini artırmaz. Pandemi döneminde alerjik rinitli veya astımlı hastalar mevcut tedavilerine devam etmeliler.

Alerjik riniti veya astımı olanlar diğer insanlar gibi bağışıklık sistemini güçlendiren önlemler alabilirler. Dengeli beslenme, mümkünse vegan veya vejetaryen diyetten uzak durma, spor egzersiz ağır olmamak koşuluyla, düzenli uyku.

Astımı olan veya sinüziti olanlar koronavirüsten daha kolay etkilenir diyemiyoruz. Bu konuda yeterince bilgi yok. Koronavirüsün astım hastalığını nasıl etkilediği konusunda yeterince bilgi yoktur. Ancak her iki hastalıkta akciğerleri etkileyip solunum sıkıntısı yaptığı için bu hastalar risk grubu içerisindeler.

Alerjik riniti veya Astımı olan hastalarda Kovid-19 hastalığına yakalanma oranının daha sık olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur."

- "Tedavideki aksaklıkların vücudu hastalıklara yatkın hale getireceğini söyleyebiliriz"

Evcimik, yaşanılan odayı ve evi havalandırmanın önemine işaret ederek, "Şöyle bir korku oluşmasın dışarıdan virüs içeri girer ve enfekte oluruz. Bu mümkün değil. Sık aralıklarla odayı havalandırmak doğru bir yaklaşım. Ama üşütmemek lazım bağışıklık sistemini zayıflatmamak için." uyarısında bulundu.

Alerjisi ve astım hastalığı bulunan kişilerin akciğer kapasitesini artırmak için hafif eforlu hareketler yapabileceğini anlatan Evcimik, "Astımlı, alerjik rinitli hastalar pandemi döneminde de tedavilerine devam etmeliler. Hava yollarının açılmasının enfeksiyonun akciğerlere inmesini artırdığı söylenemez ama tedavideki aksaklıkların vücudu hastalıklara yatkın hale getireceğini söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

- "Çocukların yeterli düzenli uyku almaları sağlanmalı"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Alerji Bölümü doktorlarından Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu da, Kovid-19 salgını nedeniyle evde kapalı ortamda kalmak zorunda olan çocuklarda solunum yollarını korumanın önemine dikkati çekti.

Alerjik çocuklarda astım şikayetlerinin kontrolünün sağlamak için ev içi alerjen ve tetikleyici ajanlardan uzak tutulması gerektiğini anlatan Nacaroğlu, şunları söyledi:

"Ev içerisinde mutfak, balkon dahil sigara içilmemesi, ev içinde kullanılan deterjan ve temizlik malzemelerinin dikkatli kullanılması, çocukların temizlik yapılan ortamda bulunulmaması, ev ortamının sık sık havalandırılması, çocukların soluduğu havanın temizlenmesi açısından çok önemlidir.

Ayrıca çocukların bağışıklık sistemini desteklemek için çocukların bol sıvı alması, günlük taze sebze ve meyve tüketmeleri ve yeterli düzenli uyku almaları sağlanmalıdır. Yemek, yatma zamanı, çalışma ve evde yapılabilecek fiziksel aktivite rutinleri oluşturmak ve bunlara uymanın evden çıkamayan çocuklarda kaygı ve stres durumunu azalttığı gösterilmiştir."

- "Ortak kullanım eşyaların ayrılması gerekmekte"

Nacaroğlu, ev içerisinde kapalı kalan çocuklarda Kovid-19'a karşı en etkili önlemlerin başında el yıkamanın geldiğini söyledi.

Yemeklerden önce ve sonra mutlaka su ve sabunla 20 saniye boyunca çocukların ellerini yıkadığından emin olunması gerektiğini anlatan Nacaroğlu, şu bilgileri verdi:

"El yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri veya kolonya kullanılabilir. Herhangi bir nedenle burun kaşıntısı ya da hapşırma ve öksürme meydana gelirse bunun için mutlaka mendil kullanmaları ve sonrasında da atmalarını gerektiği çocuklara öğretilmelidir.

Ebeveynler ya da aile bireylerinden birinde ateş veya öksürük varsa, mutlaka maske takmalı ve çocuklarla mümkün olduğunca temas azaltılmalı ve ortak kullanım eşyaların ayrılması gerekmektedir."

- "İlaçlara devam edilmeli" uyarısı

Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, özellikle bu dönemde alerjik çocukların hali hazırda kullandıkları ilaçları düzenli almalarının önem arz ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bazı ebeveynlerin, çocuklarının solunum ilaçlarını, steroid yani kortizon içerdiği ve bağışıklığı zayıflatacağı endişesiyle kullanmakta tereddüt etmektedir. Ancak bu ilaçların hastalıkların kontrol altında alınmasında büyük rolü var. Astımlı hastalar inhale kortikosteroid veya ağız yoluyla aldıkları kontrol edici ilaçlarını bırakmamalıdır.

Bu dönemlerde ilaçların dozlarının atlanmaması aksine özenle kullanılması önemlidir. Aynı şekilde alerjik riniti olan hastalar almakta oldukları kortizonlu burun spreyi, antihistaminik gibi ilaçlara devam etmelidirler."