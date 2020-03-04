Hekimoğlu 10. son bölüm izlendi. Büyük bir ilgiyle takip edilen Hekimoğlu'nun son bölümünde, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar.

HEKİMOĞLU 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Hekimoğlu ise, Vahap'ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir.

Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. Öte yandan tedavi sürecinde Emre'nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu'nu çok sinirlendirir ve ikisi arasındaki ipleri kopma noktasına getirir.

Hekimoğlu, Emre'yi kovacak mıdır? Vahap ve Hekimoğlu arasındaki soğuk savaş nereye gidecektir? Hekimoğlu'nun kalp nakli bekleyen hastası için söylediği yalan mesleğine mal olacak mıdır?