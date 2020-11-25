Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay'ın yer aldığı Hekimoğlu'nun son bölümü sonrası gözler 27. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu, yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşine düşer. Ne var ki peşine düştüğü aslında İpek’in hastasıdır. Bir yandan hastanenin düzenlediği yardım balosundaki İpek’i oyalarken, bir yandan da hastalığın nedenini bulmak için riskli yolları dener. Hastanın durumunu tehlikeye atması onu İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilim tırmanır. Zeynep’le aynı vaka üzerine makale yazan Mehmet Ali’nin, makaleyi Zeynep’ten izinsiz yayımlaması ikiliyi arkadaşlıklarını sorgulama noktasına getirir.

Hekimoğlu bu defa hastayı kurtarabilecek mi? İpek kendi hastasını alan Hekimoğlu’na ne tepki verecek? Zeynep ve Mehmet Ali’nin arkadaşlığı sonlanacak mı?

HEKİMOĞLU 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.