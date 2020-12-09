Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 29. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, kafasında kurşun parçaları olmasına rağmen kahkaha atmaya devam eden bir vakayla ilgilenir. Mehmet Ali’nin vakaya karşı önyargılı olduğu kimsenin dikkatinden kaçmaz. Oysa vaka Mehmet Ali’nin geçmişinden biridir.

Hekimoğlu olay yeri incelemeye Mehmet Ali’yi gönderir. Fakat Mehmet Ali vakanın evinde hastalığın sebebinden çok daha fazlasını bulur ve hastalık ona da bulaşır. Tanı koymak için sınırları zorlayan Hekimoğlu, hastane yönetimine karşı İpek’i zor durumda bırakır.

Hekimoğlu hastalığın nedenini bulabilecek mi? Karantinadaki Mehmet Ali, geçmişiyle barışabilecek mi? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, onun hayatını kurtarmak için adım atacak mı? Emre, Hekimoğlu’nu karşısına alıp İpek’in teklifini kabul edecek mi?

HEKİMOĞLU 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 29. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...