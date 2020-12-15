Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 30. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, Mehmet Ali’yi kurtarmak için hayatını kaybeden hastaya otopsi yapılmasını ister. Fakat İpek buna izin vermez. Bu durum İpek’le aralarını son derece gergin bir hale getirir.

Hekimoğlu yeni çözüm yolları ararken, Mehmet Ali’nin durumu giderek ağırlaşır. Mehmet Ali çok kendisi için çok önemli bir karar vermek zorunda kalır. Kararı ailesi de dahil herkesin şaşırmasına neden olur.

Hekimoğlu hastalığa tanı koyabilecek mi? İpek’le karşı karşıya gelen sadece Hekimoğlu mu olacak? Emre ve Zeynep ekip arkadaşlarının kurtulması için ne yapacak?

HEKİMOĞLU 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...