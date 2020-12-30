Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 32. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu geri dönüyor…

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu’ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek’in peşine düşer.

İpek’in Orhan’la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu’nu yeni bir oyunun içine sürükler. Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek’in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek’e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu’na karşı birlik mi olacak?

Veysel Diker, sekiz yıl boyunca felçli olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşayan Ersin Güler karakterine hayat verirken, Güner Özkul ise Ersin Bey’in eşi Ayla Güler karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

HEKİMOĞLU 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...