Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 35. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçük kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapmakta olan genç bir adam, çalıştığı restoranda kalp krizi geçirir. Hekimoğlu, bu vakaya hemen teşhis koysa da ekibiyle paylaşmaz. Hepsinin, kendi teşhisini koymasını ister ve ekibin zamanla yarıştığı bir oyun başlatır. Hekimoğlu, zaman ilerledikçe uğraştıkları vakanın tahmininden çok daha karmaşık olduğunu fark edecektir.

Mahir komiser ise Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için Orhan üzerinde uyguladığı baskıyı artırır. Bu durum, Hekimoğlu ve Orhan arasındaki ilişkinin giderek gerilmesine sebep olur. İpek, Mahir’in hastane personelini sorgulamasından rahatsızdır çünkü bu durum tüm hastane çalışanlarını tedirgin etmektedir.

Hekimoğlu ve ekibi genç adamı kurtarabilecek mi? Mehmet Ali, genç adamın kardeşlerine karşı fedakarlığı konusunda, ona inanmayan Hekimoğlu’nu ikna edebilecek mi? Hekimoğlu ve Orhan’ın arası Mahir yüzünden bozulacak mı?

HEKİMOĞLU 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 35. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...