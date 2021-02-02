Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 36. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasıyla gittiği lunaparkta fenalaşan küçük Melis, apar topar hastaneye getirilir. Küçük kızı kurtarmak için Hekimoğlu ve ekibi seferber olur.

İpek, son dönemde uğradıkları baskılar yüzünden Hekimoğlu’nun ilaçlarını azaltmaya karar verir. Ekibi, ilaçları azaltıldığı için çektiği ağrıların artması yüzünden, Hakimoğlu’nun sağlıklı kararlar verip veremediğini sorgulamaya başlar.

Melis’in boşanmış anne ve babası, hiç bir konuda anlaşamayıp kızlarının hayatını tehlikeye sokunca, Melis’le ilgili karar verme yetkisi İpek’e verilir. Hekimoğlu’nu hapse atmaya adeta ant içmiş olan Mahir Komiser, soruşturma izni çıkarttırıp hastanede kendisine çalışacak bir mekan ayarlar.

Artık iyice yakınlarına giren Mahir’in niyeti, Orhan’dan sonra şimdi de Ateş’in ekibini sıkıştırmak ve ekiptekilerin birbirinden şüphe etmesini sağlayarak, içlerinden birini konuşturmaktır.

Altı yaşında bir çocuğun safra kesesinde oluşan taşların gizemi çözülebilecek mi? İpek, aldığı sorumluluğun altından kalkabilecek mi? Hekimoğlu doğru kararı verebilecek mi? Ekipten kimse Hekimoğlu’na ihanet edecek mi? Orhan'la Hekimoğlu'nun arası düzelecek mi?

HEKİMOĞLU 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 36. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...