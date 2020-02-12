Hekimoğlu 7. son bölümüyle dün akşam izleyici ile buluştu. Heyecanın yüksek olduğu dizide, Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girdi. Ancak bu iddia Ateş için oldukça zor oldu. Çünkü ağrıları dayanılmaz bir hal aldı, ancak Ateş artık iddia için değil kendisine bunu yapabileceğini kanıtlamak için ilaçları almadı. Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı ve 7. son bölüm özeti haberimizde.

HEKİMOĞLU 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir.

Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.

Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet eder.