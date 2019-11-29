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OYAK Grubu şirketlerinden HEKTAOYAK Grubu şirketlerinden HEKTAŞ, 27-30 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Growtech Eurasia 2019 - 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda Akıllı Asistan uygulamasını tanıttı.

Google Play Store’dan ve iOS App Store’dan ücretsiz olarak indirilebilen Akıllı Asistan sadece fotoğraf üzerinden tarımsal ürünlerdeki hastalıkları tespit edebiliyor, zirai ilaç uygulamasına yönelik güncel ve doğru bilgileri üreticilerle paylaşabiliyor

Akıllı Asistan uygulamasının tarımsal faaliyetlerde büyük bir zaman tasarrufu sağladığını belirten HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer şunları söyledi: “HEKTAŞ olarak, OYAK’ın hedefleri ve destekleri sayesinde tarım alanında katma değerli projeleri hayata geçirerek üreticilerimizin yeni teknolojilere erişimini, doğru bilgiye ve ürüne ulaşmalarını sağlıyoruz. Türkiye ve dünyada bir ilk olan bu uygulama da çalışmalarımızın somut bir karşılığı. Üreticilerimizin, akıllı tarım teknolojilerine uyum sağladıkça, küresel rekabette güçleneceğine inanıyorum” dedi.

TARIMSAL BİLİŞİM ÖDÜLÜ AKILLI ASİSTAN'IN

HEKTAŞ Akıllı Asistan, Growtech 2019 kapsamında gerçekleştirilen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri kapsamında “Tarımsal Bilişim” ödülüne layık görüldü. HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer ödülü, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun elinden aldı.

Ödülle ilgili görüşlerini paylaşan Ortakçıer, OYAK’ın vizyonuyla yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini ve HEKTAŞ’ın faaliyet alanını nasıl geliştirebilecekleri üzerine her zaman araştırmalar yaptıklarını söyledi. Akıllı Asistan’ın, OYAK’ın vizyonu doğrultusunda milli tarım hedefiyle hayata geçirdikleri projelerden yalnızca biri olduğunu belirten Ortakçıer, “Sırada fark yaratan, katma değerli birçok projemiz daha var. Onları da birer birer hayata geçirip üreticilerimizin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Fuarda yapay zekâ destekli Akıllı Asistan mobil uygulamasının yanı sıra tarımda uzaktan görüntüleme ve uygulama (drone) projelerini de tanıtan HEKTAŞ, dünyada sadece birkaç firmanın kullandığı, Türkiye’de alanında ilk İHA-2 statüsündeki drone’u “Turna”yı ilk kez fuar ziyaretçileriyle buluşturdu.