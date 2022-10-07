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Hektaş Dünya Pamuk Günü'nde iki milli tohumunu duyurdu

Hektaş'ın tohum alanında faaliyet gösteren şirketi Areo Tohumculuk, 'Volkan' ve 'Selçuk Bey' isimli iki yeni yerli pamuk tohumunu, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nde kamuoyuna duyurdu. Hektaş yeni tohumlarını ilk olarak pamuk üretiminin merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesi ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirdiği 'Tarla Günleri'nde üreticilere tanıttı

Hektaş Dünya Pamuk Günü'nde iki milli tohumunu duyurdu
HABERTURK.COM

Hektaş'ın 2019 yılında bünyesine kattığı Areo Tohumculuk, yerli pamuk geliştirme çalışmaları sonucunda tescillenen 'Volkan' ve 'Selçuk Bey' adını taşıyan iki yeni yerli pamuk tohumunu 7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nde kamuoyuna tanıttı.

'Volkan' tohumu ilk olarak, Aydın'ın Söke ilçesinde, 'Selçuk Bey' tohumu ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binden fazla üreticinin katılımıyla düzenlenen 'Tarla Günleri' etkinliklerinde tanıtıldı.

Pamuk üretimi ve ticaretinin önemini vurgulamak amacıyla dünya genelinde her yıl 7 Ekim'de kutlanan 'Dünya Pamuk Günü' öncesinde düzenlenen Tarla Günleri'ne yoğun ilgi gösteren pamuk üreticileri, yeni yerli çeşitleri yerinde görme ve Hektaş'ın teknik ekiplerinden ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Dünya Pamuk Günü girişimi, ilk olarak 2019 yılında, 'Cotton Four' adıyla anılan Sahra Altı Afrika'daki pamuk üreticisi ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü'ne 7 Ekim'in Dünya Pamuk Günü olarak kutlanmasını önermeleriyle doğdu.

Ardından Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu'nun (ICAC) önerisiyle aynı yıl 7 Ekim'i Dünya Pamuk Günü ilan etti.

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