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HEKTAŞ, pet mama üretim tesisi kuruyor

OYAK Gıda Tarım Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ, Balıkesir’de yıllık kapasitesi 50 bin ton olan pet mama üretim tesisi kuruyor. HEKTAŞ, tesis yatırımını 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlayacak.

HEKTAŞ, pet mama üretim tesisi kuruyor
HABERTURK.COM

HEKTAŞ, geçen sene hayvan sağlığı alanında gerçekleştirdiği önemli yatırımların ardından, şimdi de 1,7 milyar TL’lik pet mama pazarı için stratejik bir adım daha atıyor. Şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda Balıkesir’in Manyas ilçesi Kızıksa köyünde 40.336 m2 alan içinde pet mama üretim tesisi kurmak için çalışmalara başlayan HEKTAŞ, ilk etapta yıllık 50 bin ton pet mama üretmeyi hedefliyor.

HEKTAŞ, 2020 yılında hayvancılık alanında global vizyonu ve ihracat atağına katkı sağlamak adına veteriner tıbbi ürünler üreten Arma İlaç’ı bünyesine katan HEKTAŞ, yatırımın 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlanmasını planlıyor.

Hayvan sağlığı alanındaki çalışmalarını hızlandıran ve veteriner tıbbi ürün portföyünü zenginleştirmeye odaklanan HEKTAŞ, üreticilere daha ulaşılabilir fiyatlarla dünya standartlarında ürünler sunmayı amaçlıyor.Arma İlaç ile yıllık 11 milyon kutu üretim kapasitesi ile faaliyetlerine devam eden HEKTAŞ, yurt içi ve yurt dışı pazarlarındaki payını artırmayı hedefliyor.

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