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Haberler Gündem 3. Sayfa HELAL OLSUN... SON DAKİKA: Taksinin bagajında unuttu! 1.8 milyon TL'lik valiz! - VİDEO
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Taksinin bagajında unuttu! 1.8 milyon TL'lik valiz!

İstanbul Sarıyer'de, Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı

HELAL OLSUN... SON DAKİKA: Taksinin bagajında unuttu! 1.8 milyon TL'lik valiz! - VİDEO
Valizi takside unuttu! İçinde 1.8 milyon TL vardı!
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DHA

İstanbul Sarıyer'de, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi.

VALİZİ UNUTTUĞUNU FARK EDİP POLİSE GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.

BAŞKA VALİZİ KOYARKEN O VALİZİ FARK ETTİ

Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu.

TAKSİ DURAĞINI ARAYIP HABER VERDİ

Taksici Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu, polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.

"TÜM TAKSİCİ ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.

"'SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI' DİYE KONUŞTU"

Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın" diye konuştu.

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